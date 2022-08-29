تشهد تذاكر الأخضر في المونديال والهلال في كأس سوبر لوسيل تفاعلًا كبيرًا من قبل الجماهير السعودية، لتكون الأكثر إقبالًا على منصة هيّا الرقمية.

حضور المونديال وكأس سوبر لوسيل:

وتُعد بطاقة “هيا” إلزامية من أجل حضور مباريات المونديال، علمًا بأن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سيبدأ مشواره بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، ثم المكسيك على ملعب لوسيل.

وتُعتبر بطاقة “هيا” ليست إلزامية لحضور المونديال فقط، بل يجب توافرها من أجل حضور مباراة الهلال والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل، ويمكن الاطلاع على أسعار التذاكر عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجماهير السعودية الأكثر إقبالًا:

وقال المدير التنفيذي لمنصة هيّا الرقمية، سعيد الكواري: “أكثر من 50% من الإقبال على المنصة هم من السعوديين، وسوف تتوفر تذاكر إضافية لمباراة كأس سوبر لوسيل”.

وأضاف الكواري خلال تصريحاته لقنوات SSC: “الإقبال السعودي على تذاكر المونديال كبير جدًّا، خاصة مباراة السعودية والأرجنتين، وشروط استخراج البطاقة؛ وهما تذكرة للمباراة ووجود سكن فقط”.

كل ما تود معرفته عن بطاقة “هيا”:

وتحدث عن بطاقة “هيا”، قائلًا: “سيتم استخدامها من أول نوفمبر وهي متعددة الدخول لدولة قطر، وحتى الآن لم يتم الاعلان عن دخول السيارات من خلال منفذ سلوى، وهناك أكثر من ورشة عمل حول هذا الموضوع”.

وتابع: “منصة هيّا تطبيق على الهواتف الذكية ويوجد فيه جميع الخدمات التي يحتاجها المشجع مثل التوصيل إلى الملاعب ومعلومات المباريات وخدمات الطعام، من يملك البطاقة سيسمح له بالدخول لقطر والملاعب وبعض الأنشطة الخاصة بالرعاة، وأغلب العروض والأنشطة هي عامة للناس”.

وأردف: “هدفنا من زيارتنا للرياض هو إيصال المعلومات بطريقه سهله للجهات الإعلامية، والجماهير السعودية هي من أهم المشاركين في البطولة، وسيتم فتح مراكز في السعودية تساعد الناس على التقديم”.

واختتم الكواري تصريحاته قائلًا: “يستطيع المستضيف دعوة الأقارب والمشجعين من خلال منصة هيّا وكل شخص يستطيع إضافة 10 أشخاص”.