يدخل نادي الهلال غدًا الخميس منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لـ موسم 2022/2023 مدافعًا عن لقبه وباحثًا عن الفوز باللقب رقم 19 في الموسم الجديد.

الهلال الأكثر تتويجًا بـ دوري روشن السعودي

وكان أزرق الرياض تُوج بالنسخة الماضية من دوري المحترفين في يونيو الماضي، بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد الذي احتل المركز الثاني.

أما نادي النصر فيحتل المركز الثاني في عدد مرات التتويج بلقب دوري المحترفين حيث فاز باللقب 9 مرات كان آخرها في موسم 2018/2019 مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، أما نادي الاتحاد ففاز بالدوري في 8 مناسبات كان آخرها في عام 2009.

الشباب حقق اللقب في 6 مناسبات، الأهلي في 3 مناسبات، الاتفاق مرتين والفتح في مناسبة واحدة.

موعد مباراتي الغد

وتنطلق منافسات دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بمواجهة الفيحاء ضد ضمك عند الساعة 7.05 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل الهلال ضيفًا على الخليج على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وخاضت الفرق الـ16 معسكرات إعدادية في الخارج، قبل أن تستكمل التحضيرات في السعودية وتلعب مباريات ودية، من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن، لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

ويطمح الثلاثي الصاعد إلى دوري روشن السعودي، الخليج، العدالة والوحدة في الظهور بشكل جيد مع انطلاقة الموسم، لمنح اللاعبين دفعة معنوية للتألق، فيما يسعى الهلال حامل اللقب لخطف الأنظار خاصة أنه يضم لاعبين مميزين.