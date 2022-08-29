سقط قتيلان وأصيب 27 على الأقل خلال الساعات الأولى من اشتعال المظاهرات في المنطقة الخضراء وسط بغداد بالرغم من سريان دخول حظر التجول.

وأصيب عدد كبير من المتظاهرين بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي استخدمتها قوات الأمن لتفريق المتظاهرين كما أصيب بعضهم بإصابات خطرة.

وبحسب مراسل الإخبارية في بغداد فإن جماعات مسلحة ترتدي الزي الأسود وتطلق النار على الجيش والمتظاهرين.

مظاهرات أنصار مقتدى الصدر

وكان أنصار مقتدى الصدر توافدوا على المنطقة الخضراء بالرغم من فرض حظر التجول في العاصمة العراقية حيث وصلوا للمنطقة عبر جسر الجمهورية فيما أطلقت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين.

حظر التجول في بغداد

ومن جانبها دعت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، المواطنين إلى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية كافة والالتزام بحظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان لها إن “الحفاظ على الأمن هو مسؤولية الجميع”، داعية المواطنين إلى “التعاون التام مع الأجهزة الأمنية كافة والالتزام بحظر التجوال، والابتعاد عن الشائعات المغرضة لكونها ستكون عاملًا رئيسيًا في توتر الأوضاع وإعطاء فرصة للمتربصين بالعراق”.