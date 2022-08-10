تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022، من استرداد حقوق مالية متأخرة لموظفي القطاع الخاص بمبلغ قدره 66 مليون ريال سعودي.

آلاف الدعاوى العمالية

وقال الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، إن المبالغ استردت من خلال النظر في أكثر من 6 آلاف دعوى عمالية عقدت عبر الاتصال المرئي حيث يعقد الصلح وتقريب وجهات النظر بين العمال وأصحاب العمل.

علمًا بأن التسوية الودية تختص بالنظر المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور وإصابات العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وأي منازعات أخرى ناشئة عن تطبيق نظام العمل ولوائحه.