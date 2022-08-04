أصدر النادي الأهلي المصري عدة قرارات نارية وذلك على خلفية تعادله مع نادي فاركو مساء أمس الأربعاء وضياع فرصته في المنافسة على لقب الدوري المصري لـ موسم 2021/2022.

أبرز قرارات الأهلي

وطالب الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم بإقالة لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح بعد الأخطاء التحكيمية من قبل الحكم أحمد الغندور في مباراة فاركو وإلغاء هدف صحيح للاعب بيرسي تاو.

وطالب المارد الأحمر، اتحاد كرة القدم المصري بإيقاف الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة فاركو والتحقيق بسبب ما بدر منه.

كما قرر الأهلي عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم مثل كأس السوبر المصري وكأس مصر حتى تنفيذ مطالبه.

واتخذ مجلس إدارة الفريق برئاسة محمود الخطيب قرارًا باستكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة.