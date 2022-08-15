لا تزال الأوضاع في النادي الأهلي غير مستقرة، بعد هبوط الفريق الكروي الأول لدوري الدرجة الأولى ” دوري يلو” بنهاية موسم 2021/2022.

رحيل موسى المحياني كان مطلبًا من جماهير الأهلي بسبب عدم قدرته على إفادة الفريق الأول وتوتر علاقته مع المدرب الأوروجوياني سيبولدي، بحسب التقارير مما جعله في وضع الاستعداد للمغادرة.

موسى المحياني قد يبقى !

ولكن ذكرت أنباء أن ماجد النفيعي رئيس النادي يريد الإبقاء على موسى حرصًا على استقرار الفريق والعودة سريعًا لدوري المحترفين، رغم رغبة جماهير الأهلي في رحيله ووجود خلافات بينه وبين سيبولدي.

جماهير الأهلي انتقدت هذه الأنباء، وأكدت على أن الراقي سيكون مهددًا إما بالبقاء لفترة طويلة في دوري يلو أو الهبوط لدوري الدرجة الثانية، خاصة أن إدارة النادي لا تسعى لمصالح الفريق، ولا تسمع لـ الآراء الأخرى التي تحاول إصلاح الأوضاع في النادي.

عشاق الراقي تذكروا قبل شهر من الآن، طلب المحامي خالد أبو راشد العضو الذهبي في الأهلي، حل مجلس إدارة ماجد النفيعي.

وقال أبو راشد بحسب ما ذكره لـ قناة “العربية”: إنه في حال لم توافق وزارة الرياضة على حل مجلس إدارة النفيعي سيتم رفع توصية للوزارة بحل مجلس الإدارة مع تقديم كافة المستندات المؤيدة لذلك.

وأضاف أبو راشد أن طلب حل مجلس الإدارة لم يأتِ بسبب الهبوط لكنه جاء بسبب تراكم الديون على النادي والفشل الفني وعدم تحقيق الأهداف.