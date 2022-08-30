صدر قرار رسمي بتعطيل الدوام الرسمي في عموم العراق على خلفية الاحتجاجات والاشتباكات التي وقعت أمس الاثنين في بغداد وبعض المناطق.

ومع توافد المئات من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، واقتحام القصر الرئاسي، إثر إعلان رجل الدين الشيعي في وقت سابق الاثنين، اعتزاله السياسة نهائيًّا، تصاعد التوتر في البلاد ووقعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة قرب المنطقة الخضراء.

حظر تجول:

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت عن حظر تجول شامل في عموم البلاد، بدءًا من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، بعد أن كان مقتصرًا في وقت سابق على بغداد فقط.

أتى هذا القرار فيما استمر توافد أنصار الصدر الحانقين إلى العاصمة، وسط وقوع اشتباكات مع مسلحين من الحشد، الذين أطلقوا الرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المحتجين، بحسب ما أفادت رويترز.

بالتزامن أعلنت مدينة الصدر الاستنفار، فيما خرج أيضًا عدد من الصدريين إلى الشوارع في البصرة، وذي قار، وميسان، جنوب البلاد، وسط توقعات بأن تلتحق بها أيضًا محافظات جنوبية أخرى.