اتخذت إسبانيا قرارات اقتصادية صارمة، بشأن توفير الكهرباء في البلاد، قد تدفع السياح لتجنب زيارة هذه الدولة الأوروبية في إجازة الصيف.

قانون جديد:

وبحسب سكاي نيوز، أعلن مسؤول في وزارة السياحة الإسبانية، أن بلاده أقرت قانونًا جديدًا يمنع الأماكن العامة من تخفيض درجة الحرارة الداخلة تحت 27 درجة مئوية.

ويشمل القرار الذي تمت الموافقة عليه من الحكومة الإسبانية، المكاتب والمطاعم والمحلات التجارية ووسائل المواصلات.

ورغم حرارة الصيف الشديدة، ستضطر الأماكن العامة التي تجذب الآلاف من السائحين، إلى إبقاء الجو حارًّا داخليًّا، فوق 27 درجة مئوية.

هذا القرار هو جزء من مساعي إسبانيا لخفض استخدامها للغاز بنسبة 7 بالمائة، بموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي الأخير لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.