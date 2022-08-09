تستعد وزارة الثقافة لإصدار النسخة الكاملة لتقرير “الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2021م بعنوان: “الثقافة في الفضاء العام”؛ ليكون متاحاً خلال الأيام القليلة المقبلة للمهتمين والمختصين لتصفحه عبر الموقع الرسمي للوزارة .

ويرصد التقرير مستويات الحضور الثقافي في المساحات المفتوحة، والأماكن العامة في المملكة، سواءً كان ذلك بشكلٍ عام، أو من خلال النظر في واقع ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على وجهٍ خاص.

ويتناول التقرير في خمسة فصول خمسة أبعادٍ للمجالات الثقافية، وهي: “الإدارة والصون، والإنتاج والإبداع، والمشاركة الثقافية، والمعارف والمهارات، والاقتصاد الإبداعي”، في حين يرسم التقرير عبر فصلٍ سادس بعنوان: “ملامح واستنتاجات: الثقافة في الفضاء العام” الملامح العامة للحالة الثقافية، كما تتيح الاستنتاجات المختلفة للبيانات التي قدمت فصول التقرير قراءة أولية لها في اتجاهات وملاحظات رئيسية تشمل القطاع الثقافي ككل.

واقع الثقافة في المملكة

وبرزت بعض الملامح العامة التي رصدها التقرير عن واقع الثقافة في 2021م إلى جانب معالم التعافي من الجائحة، ويمكن تحديدها في 4 تطورات، أو اتجاهات كبرى تمس أكثر من بُعد من أبعاد الثقافة، وهي: نمو السياحة الثقافية الداخلية، تأثير المستوى الاقتصادي على المشاركة الثقافية، التوسع الملفت في فرص الدعم والتمكين للثقافة والإبداع، استمرار العملية التنظيمية للثقافة في المملكة التي شملت إطلاق إستراتيجيات الهيئات الثقافية، وصدور تنظيمات ولوائح لرفع المستوى التنظيمي والاحترافي للقطاع الثقافي.

ويعد تقرير الحالة الثقافية منتجاً معرفياً تقدمه وزارة الثقافة لكافة المهتمين برصد الحراك الثقافي المحلي داخل وخارج المملكة، وتهدف من خلاله إلى إنتاج نقطة أساس معرفية تُحدَّث بشكل دوري وتستند على أبحاث ودراسات معتمدة.