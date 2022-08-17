سلطت هيئة الإذاعة والتلفزيون الضوء على قصة نجاح صلاح الغيدان، الحاصل على أفضل مذيع لعامي 2007، 2008، وكيف بدأ؟ وما سر تسمية برنامج 99؟ وما هي رسالته للإعلاميين؟

⁧#قصة_مذيع⁩ | صلاح الغيدان الحاصل على أفضل مذيع لعامي 2007-2008؛ كيف بدأ؟ وما سر تسمية برنامج 99؟ وما هي رسالته للإعلاميين؟ ⁧#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/mKVfqyqP5t — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) August 16, 2022

قصة نجاح:

وأكد الغيدان، في مقطع فيديو نشرته الهيئة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن تجربته الإعلامية بدأت مع المرحلة الثانوية وبعدها قاتل حتى دخل ضمن أكثر من 50 طالبًا استقطبتهم قناة الرياضية، حيث كان دافعه في الانضمام إليها هو الشغف.

برنامج 99:

وقال: إن سر تسمية برنامج 99 هو أنه برنامج أمني اجتماعي، والاسم هو أول رقمين من أرقام وزارة الداخلية؛ حيث إنه المعد الأساسي للبرنامج، وكان يجب عليه ذلك لضمان النجاح؛ حيث إنه يجب على الإعلامي أن يكون هو الأدرى بما يتم تقديمه.

رسالة إلى الإعلاميين:

ووجه صلاح الغيدان رسالة إلى الإعلاميين وكل من يستخدم منصات التواصل الاجتماعي بالصبر والتواضع، وإذا اختلطت على الإنسان الأحداث فعليه أن يركز على الرسالة.