شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم، على مدار تاريخها، العديد من المفاجآت والأرقام القياسية منذ أن انطلقت في عام 1930 في دولة الأوروغواي.

وكان مونديال 1954 أقيم في دولة سويسرا في الفترة من السادس عشر من يونيو حتى الرابع من يوليو.

منتخب النمسا يكتسح سويسرا في كأس العالم 1954:

وفي يوم السادس والعشرين من شهر يونيو من عام 1954 أقيمت مباراة دور ربع النهائي في المونديال بين المنتخب السويسري صاحب الأرض والمنتخب النمساوي في مدينة لوزان السويسرية وانتهت تلك المباراة بفوز المنتخب النمساوي بسبعة أهداف مقابل خمسة أهداف لمنتخب سويسرا في مفاجأة من العيار الثقيل.

وحضر اللقاء أكثر من 30 ألف مشجع، وكانوا شاهدين على 12 هدفًا في مفاجأة من العيار الثقيل ضد منتخب البلد المضيف.

وتأهل منتخب النمسا بعد فوزه على منتخب سويسرا لمواجهة المنتخب الألماني في دور نصف النهائي من مونديال 1954 ولكن منتخب النمسا خسر بسداسية مقابل هدف.

وخلال مونديال 1954، فاز المنتخب الألماني باللقب في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين على حساب المنتخب المجري.