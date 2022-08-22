قالت الشرطة السويدية إنه تم العثور على حقيبة في حديقة وسط مدينة ستوكهولم خلال مهرجان ثقافي يُقام سنويًا، مضيفة أن فرقة المتفجرات الوطنية تحقق في الأمر.

وامتنعت الشرطة عن التعليق على محتويات الحقيبة لكن صحيفة افتونبلاديت السويدية قالت إن الحقيبة تحتوي على قنبلة، مؤكدة على أنه تم العثور عليها بالقرب من مقهى أوبرا، وهو ملهى ليلي شهير.

وطوقت الشرطة المنطقة بعدما عثرت على الحقيبة، بينما تم إعادة توجيه حركة المرور لفترة وجيزة، وقالت الشرطة إن التحقيق الفني قد اكتمل لكنها مع ذلك رفضت التعليق على محتويات الحقيبة.

مهرجان ستوكهولم الثقافي

تضمن مهرجان ستوكهولم الثقافي المجاني أعمالًا موسيقية وأنشطة وعروضًا وجلسات ثقافية في ست مناطق في جميع أنحاء العاصمة الأوروبية.

واُختتم المهرجان الذي استمر خمسة أيام، في وقت متأخر من أمس الأحد، وضمت آخر فقراته حفلًا موسيقيًا لمغني البوب الإيراني إيبي، واسمه الحقيقي إبراهيم حميدي وهو معارض إيراني معروف، لكن من غير الواضح بعد ما إذا كانت القنبلة كانت تستهدفه أم لا، لكن تقارير الصحافة السويدية ترجح ذلك، لاسيما وأن الواقعة تأتي بعد أيام من محاولة اغتيال الكاتب الإيراني سلمان رشدي في نيويورك، طعنًا، من قِبل الشاب العشريني هادي مطر.

آخر حادث تفجير في السويد

يُذكر أن آخر حادث تفجيري شهدته السويد كان في عام يناير 2017، وذلك عندما قام 3 أشخاص مرتبطين بحركة المقاومة الشمالية (نورديك) بثلاث هجمات بالقنابل في منطقة جوتنبرج استهدفت مقهى ومركزين للاجئين، ونجم عنه إصابة فرد واحد دون وفيات.