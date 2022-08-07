تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، شهد قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي الاحتفاء بـ(743) خريجاً، من أفراد وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية ومجندي قوات أمن المنشآت، بعد إتمامهم الدورة التأهيلية للفرد الأساسي، التي عقدت بمعهد تدريب أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية.

ونقل اللواء العتيبي تهنئة سمو وزير الداخلية للخريجين، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب قوات أمن المنشآت بشكل خاص والقطاعات الأمنية الأخرى بشكل عام من اهتمام ودعم غير محدود من سموه، معرباً عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في برامج التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن الوطن والمحافظة على أمنه ومقدراته.