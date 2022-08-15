استشهد، اليوم الاثنين، الشاب محمد إبراهيم الشحام (21 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر عقب، شمال القدس.

وأفاد المواطن إبراهيم الشحام، والد الشاب، بأن قوة إسرائيلية خاصة، داهمت منزله في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وأطلقت النار من مسافة صفر على رأس نجله.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية: “تركته ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله، ويعلن في وقت لاحق عن استشهاده”.

جريمة الإعدام



وبدوره قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن جريمة إعدام المواطن محمد الشحام، تستوجب تحقيقاً دولياً بشكل عاجل.

وكانت قوة إسرائيلية خاصة، داهمت منزل عائلة الشهيد الشحام، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وأطلقت النار من مسافة صفر على رأسه، وتركته ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله، ويعلن في وقت لاحق عن استشهاده.