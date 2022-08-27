واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، والمقدسات؛ إذ تم أسر 7 مواطنين من القدس ونابلس، واستهداف رعاة الأغنام شرق مدينة دير البلح، فيما أقدم المستوطنون على اقتحام منطقة كنار في بلدة دورا جنوب الخليل.

ففي منطقة عصيده، ببلدة بيت أمر شمال الخليل، أصيب مواطنان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.



إصابات بالرصاص المعدني:

كما أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحافي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وفي السياق نفسه أصيب 18 مواطنا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن، شرق نابلس.

استهداف رعاة الغنم:

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق المحافظة الوسطى، نيران الأسلحة الرشاشة وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب رعاة الأغنام شرق مدينة دير البلح، وأجبروهم عنوة على مغادرة المنطقة.



اعتقالات في القدس:



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 5 شبان من قرية النبي صموئيل، شمال غرب القدس المحتلة، على خلفية وقفة احتجاجية نظمت ظهراً احتاجاً على التضييقات التي يفرضها الاحتلال على البلدة.

