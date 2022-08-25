يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في المباريات الافتتاحية بالدوري السعودي للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مهمة الخليج اليوم.

الخليج يستضيف الأزرق

ويحل الأزرق ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، اليوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أنه تألق خلال منافسات دوري يلو الموسم الماضي، فيما يطمح الهلال في مواصلة تفوقه أمام الفرق الصاعدة بالجولة الأولى.

الهلال يتألق في الجولة الافتتاحية

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بتألق الأزرق في الجولة الافتتاحية بدوري المحترفين، حيث إنه لم يخسر أي مباراة، ونجح في الفوز 13 مرة وتعادل مرة، ولم يغب عن هز الشباك.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نجح في تسجيل 30 هدفًا خلال 14 مباراة افتتاحية في دوري المحترفين، بمعدل 2.14 هدفًا لكل لقاء.