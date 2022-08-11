أعلنت هيئة رصد الزلازل الوطنية اليابانية عن تسجيلها عددًا من الهزات الأرضية في شمال اليابان، والتي تراوحت قوتها بين 5.1 و5.4 درجات بمقياس ريختر.

وقالت الهيئة إن بؤرة الهزات كانت بالقرب من بلدة ناكاجاوا في جزيرة هونشو، بعمق ما بين 4 و10 كيلومترات.

هزات ارتدادية

وعقب ذلك، تم تسجيل أكثر من 5 هزات ارتدادية بقوة أقل من 4 درجات بمقياس ريختر.

ولم ترد أي معلومات بشأن سقوط ضحايا أو مصابين جراء هذه الهزات. ولم تعلن السلطات خطر موجات التسونامي على إثرها.

وأفادت قناة “إن إيتش كي” اليابانية بإغلاق أحد الطرق في المنطقة بسبب تضرره الجزئي.

زلزال جزيرة هوكايدو

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر جزيرة هوكايدو شمالي اليابان.

وأفاد المعهد الوطني لبحوث علوم الأرض بأن مركز الزلزال‭ ‬في منطقة صويا بجزيرة هوكايدو الشمالية وعلى عمق ثلاثة كيلو مترات.