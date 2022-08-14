بحضور مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن دخيل الحبابي، انطلق صباح اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2022م، في نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض البرنامج الثاني لوحدة حماية الأطفال الذي تنظمه قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، على مدى 3 أيام، ويأتي ذلك كجزء من خطة البرامج التدريبية المقدمة من اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بهيئة الهلال الأحمر السعودي.

ثلاثة محاور رئيسية

وناقش البرنامج في يومه الأول ثلاثة محاور رئيسية أولها حقوق الطفل في الإسلام، وثانيهما حقوق الطفل في القانون الدولي الإنساني والذي قدمهما أستاذ مشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله عمر بالبيد، وتلاهما محور حقوق الطفل في قانون حقوق الإنسان والذي يتناول المبادئ العامة لميثاق الأمم المتحدة للطفل، وقدمه عميد كلية العلوم الشرطية في الشارقة الأستاذ الدكتور عماد محمد ربيع.

حماية الأطفال أثناء العمليات العسكرية

وسيتناول اليوم الثاني ثلاثة محاور، الأول التدابير الوقائية لمنع وقوع إصابات للأطفال أثناء العمليات العسكرية، ويقدمه رئيس فريق التمثيل الموحد للقوات المشتركة العميد الركن أحمد بن إبراهيم العقيلي، والمحور الثاني حماية وحقوق الأطفال أثناء القبض والتحقيق، ويقدمه وكيل كلية الحقوق بجامعة دار العلوم العقيد الدكتور محمد بن فهد الجضعي، وستتحدث مديرة إدارة الدعم المجتمعي في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتورة هناء عمر حول التدخلات المناسبة لإعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح.

الحقوق الخاصة وإعادة الروابط العائلية

وسيتضمن اليوم الثالث محورين رئيسيين، أولهما الحقوق الخاصة أثناء فترة الاحتجاز، وسيلقيه عميد كلية العلوم الشرطية في الشارقة الأستاذ الدكتور عماد محمد ربيع، والآخر هو استراتيجية إعادة الروابط العائلية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة وسيقدمه عضو هيئة الهلال الأحمر السعودي المدرب بندر بن ناصر الشهري.