تعرض اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم نادي برشلونة الإسباني للسرقة مؤخرًا وذلك بعد انضمامه للنادي الكتالوني.

وبحسب وسائل إعلامية كتالونية فإن النجم البولندي سُرقت منه ساعة قيمتها 70 ألف يورو مما عرضه لموقف رعب عاشه لأول مرة في مسيرته بعد انضمامه للنادي الكتالوني قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

لحظات صعبة لـ ليفاندوفسكي

وبعد تقدمه ببلاغ، نجحت الشرطة الإسبانية في إعادة الساعة للاعب البولندي الذي حاول الجري وراء السارق لكنه لم يتمكن من اللحاق به، لتنجح الشرطة في إلقاء القبض عليه.

جدير بالذكر أن النجم البولندي كان انضم لـ برشلونة مقابل 60 مليون يورو تم دفعها لـ بايرن ميونخ، وشارك في مباراة البارشا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني بالجولة الأولى السبت الماضي.