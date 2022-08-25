انتهت مباراة المنتخب السعودي أمام مصر في بطولة كأس العرب للناشئين بفوز المنتخب المصري بثلاثية دون رد.

ملخص مباراة مصر والسعودية:

وفي الشوط الأول من المباراة، تمكن منتخب مصر من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب إبراهيم عادل بالدقيقة الـ18.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، من اللقاء واصل المنتخب المصري ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب عمر خضر بالدقيقة الثانية مع بداية الشوط.

ولم يتمكن المنتخب السعودي من تقليص الفارق، ليتمكن منتخب مصر من إحراز الهدف الثالث بعد خطأ دفاعي عبر اللاعب أيمن عبدالعزيز بالدقيقة الـ72 بمهارة فردية.

مواجهات الجولة الثانية بـ كأس العرب للناشئين:

المنتخب السعودي سيواجه منتخب سوريا بعد غد في الجولة الثانية، بينما في نفس اليوم يواجه منتخب مصر نظيره اللبناني.