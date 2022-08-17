وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إنقاذ سوداني من الموت، بعد أن تاه بين الجبال في مدينة الخاصرة التابعة لمحافظة الرياض.

كاد يلفظ أنفاسه الأخيرة من شدة العطش.. مشهد يفطر القلب لإنقاذ سوداني كان تائهاً بين الجبال في الخاصرة بـ #السعودية#الحدث pic.twitter.com/MYQjIkmYWW — ا لـحـدث (@AlHadath) August 16, 2022

على وشك الموت

وفي لحظات حاسمة تفصل ما بين حياة إنسان ووفاته، تمكن فريق وسم للبحث والإنقاذ من العثور على مقيم سوداني وإنقاذه بعد أن كان في حالة مأساوية وفاقدًا للوعي وعلى وشك الموت بين الجبال في مدينة الخاصرة.

واستطاع الفريق الوصول إليه بعد 24 ساعة من البحث، عقب استلام الفريق التطوعي بلاغًا يفيد بفقدان مقيم سوداني.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، كان الرجل مع صديق له في الموقع تحت شجرة، وعندما غادر صديقه، تاه في طريق العودة، ليتم العثور عليه بعد ذلك تحت إحدى الأشجار وهو يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة من شدة الحر والعطش.

فيما أظهر الفيديو الذي شهد تفاعلا واسعا، أحد أعضاء الفريق وهو يسكب الماء على وجه الرجل وصدره كي يسترجع أنفاسه إلى أن استفاق وعاد إلى وعيه.