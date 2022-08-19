سيغيب البرازيلي كاسيميرو، لاعب نادي ريال مدريد، عن مواجهة فريق سيلتا فيجو بالجولة الثانية من الدوري الإسباني لـ موسم 2022/ 2023 تمهيدًا لانتقاله لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وخرج اللاعب البرازيلي من قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو، بسبب مفاوضات مانشستر يونايتد معه لضمه.

كاسيميرو ضمن غيابات ريال مدريد:

وسيغيب عن صفوف ريال مدريد في مباراة سيلتا فيجو كل من الألماني توني كروس والإسباني ألفارو أودريوزولا.

ماذا قال أنشيلوتي ؟

وقال أنشيلوتي في مؤتمر مباراة سيلتا فيجو، اليوم الجمعة: “لقد تحدثت مع كاسيميرو هذا الصباح ونقل لي رغبته في خوض تحد جديد، نحترم رغبته تمامًا تقديرًا لمسيرته لسنوات مع ريال مدريد، ويتبقى حاليًّا المفاوضات بين الناديين”.

وتابع المدرب الإيطالي حديثه قائلًا: “لم أحاول إقناعه بالبقاء بل تحدثت معه كثيرًا، ولا أعلم مصير المفاوضات وما سيحدث خلال الساعات المقبلة سواء سيبقى أم يرحل، لكن إذا رحل أشكره كثيرًا على عطائه مع الفريق”.

وأضاف: “سمعت شائعات عديدة، لكني أدركت أمس أن رحيل كاسميرو بات أمرًا واردًا، ومهما كان يبقى هدف ريال مدريد واضح وهو المنافسة على كل الألقاب، نحن قادرون على ذلك سواء بوجوده أو من دونه”.

وواصل أنشيلوتي قائلًا: “اللاعبون يشعرون بالحزن، لكنهم يحترمون رغبته، وبشكل عام لدينا 6 لاعبين آخرين في خط الوسط إذا رحل كاسيميرو، وبإمكانهم تحقيق أهداف النادي هذا الموسم”.