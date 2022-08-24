أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تمديد عقد اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا حتى عام 2025 مع الفريق الكروي الأول.

مسيرة كريستيان جوانكا مع الشباب:

وكان جوانكا صاحب الـ29 عامًا لعب مع نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي من نادي الشباب.

كما انضم جوانكا لـ الشباب في عام 2019 قادمًا من نادي كولون الأرجنتيني.

يذكر أن نادي الشباب سيواجه فريق الباطن بعد غد في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين في بداية موسم 2022/ 2023.

الشباب يودع ألفريد ندياي:

وفي سياق آخر، أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان مساء اليوم، عن رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، السنغالي ألفريد ندياي رسميًّا.

ووقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع ألفريد ندياي، وقدمت شكرها للاعب السنغالي على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، وتمنت له التوفيق.

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من توديع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للاعب السنغالي.

وكان الشباب قد تعاقد مع ألفريد ندياي في صيف عام 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني، قبل أن يرحل اليوم لتسجيل الإسباني سانتي مينا بدلًا منه، حيث تم التعاقد معه على سبيل الإعارة لموسم.