تُوج الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد الإسباني بلقب جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا عن موسم 2021/2022.

وفاز بنزيما صاحب الـ34 عامًا بالجائزة على خلفية قرعة دوري أبطال أوروبا لـ موسم 2022/2023 التي أُقيمت اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية.

سبب تتويج كريم بنزيما بالجائزة

وجاء تتويج بنزيما بالجائزة بعد أن أحرز لقب هداف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي برصيد 15 هدفًا كما فاز باللقب كذلك مع ناديه.

ونال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لقب أفضل مدرب في أوروبا بعد فوزه بدوري الأبطال.

يذكر أن ريال مدريد وقع في المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا مع أندية ” لايبزيج الألماني، شاختار الأوكراني، سيلتك الإسكتلندي”.