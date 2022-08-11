حقق الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، رقمًا مميزًا، بعد فوز فريقه على نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد في بطولة كأس السوبر الأوروبي مساء أمس الأربعاء.

كريم بنزيما يتفوق على أسطورة الريال:

وأصبح بنزيما ثاني الهدافين التاريخين لنادي ريال مدريد برصيد 324 هدفًا متخطيًا عدد أهداف الإسباني راؤول جونزاليس الذي سجل 323 هدفًا.

كذلك تفوق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على حساب المدرب الإسباني بيب جوارديولا حيث فاز أنشيلوتي بـ 4 ألقاب في بطولة السوبر الأوروبي، بينما نال جوارديولا 3 ألقاب.

ملخص مباراة ريال مدريد وفرانكفورت:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل الريال بحثًا عن إحراز الهدف الأول.

ونجح النمساوي دافيد ألابا في إحراز الهدف الأول للريال بالدقيقة السابعة والثلاثين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب البرازيلي كاسيميرو.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الريال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، اتسم الهدوء على أداء الفريقين لكن ذلك لم يمنع الفرنسي كريم بنزيما من إحراز الهدف الثاني للريال من تصويبة قوية بالدقيقة الـ65.