استقبلت عمادة كلية المسجد النبوي، أمس الأربعاء، أكثر من 300 متقدمة لاختبارات القبول التحريرية على الكلية وذلك بالمصلى الشرقي والمصلى الغربي .

وأنهت عمادة الكلية استعدادها منذ وقت مبكر لاستقبال الطالبات المسجلات إلكترونيًا من خلال تهيئة مواقع مخصصة لأداء الاختبار داخل أروقة المسجد النبوي بالأقسام النسائية وسط منظومة إشرافية متكاملة مكونة من 80 مراقبة و16 لجنة و17 مشرفة .

وأفادت عمادة كلية المسجد النبوي أنه سيتم إعلان أسماء المرشحات للمقابلة الشخصية عبر الرسائل النصية بعد مضي أربعة أيام من تاريخ الاختبار التحريري.