استقبلت كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المتقدمين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(66) لحملة الشهادة الثانوية العامة بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي بالكلية.

وأكدت الكلية حرصها على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة، مبينة أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول، والتأكد من هوياتهم، انتهاءً بمرحلتَيْ المقابلة الشخصية، والأشعة.

فتح باب القبول

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (66) في كلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، وذلك من خلال التقديم عبر منصة (أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية ابتداءً من يوم السبت 3/12/1443هـ حتى يوم الخميس 8/12/1443هـ، وذلك عبر الرابط، ولن يُقبَل أي طلب التحاق إلا من خلال المنصة.

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي أنه يجب أن تنطبق على المتقدم شروط القبول وضوابطه، وهي أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني)، ومن خريج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يُقبَل خريجو الأعوام السابقة، وأن تُعادَل شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في مؤهل الثانوية العامة، وألا تقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة، وأن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة، وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%)، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب، وألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وجميع الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.