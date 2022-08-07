استقبلت كلية الملك فهد الأمنية المتقدمين من طالبي الالتحاق في دورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (66) لحملة الثانوية العامة لاستكمال إجراءات القبول المبدئي.

تطبيق معايير واشتراطات القبول

وفي وقت سابق أكدت الكلية حرصها على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة، مبينة أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول، والتأكد من هوياتهم، انتهاءً بمرحلتَيْ المقابلة الشخصية، والأشعة.

نتائج كلية الملك فهد الأمنية

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة الـ (66) للعام الدراسي 1444هـ.

وأفادت بأنه يمكن الاستعلام عن نتائج المرشحين للقبول من خلال الموقع الإلكتروني على منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية.