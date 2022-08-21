لا تزال توابع صفقة انضمام اللاعب عبدالرحمن غريب لنادي النصر مستمرة، حيث ارتبط اسم اللاعب محمد كنو نجم نادي الهلال، بنجاح النصر في إتمام الصفقة.

وكان أصفر الرياض نجح في إتمام صفقة غريب لمدة 4 سنوات قادمًا من النادي الأهلي.

الهلال ورّط حاله مع كنو !

وقال الناقد الرياضي فلاح القحطاني المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” : “من جدد مع كنو يستحق الشكر والتقدير من جماهير النصر أولاً تسبب بإيقاف الهلال فترتين لذلك خلص النصر صفقة غريب دون مزايدات من أندية منافسة”.

وأضاف القحطاني: “ثانياً قيمة الشرط الجزائي 27 مليون ستدفع في صفقة غريب وبكذا يكون اللاعب تقريباً مجاناً مافيش أحلى من كدا إلا كدا كدا اللي جدد داهية”.

وكان القانوني الرياضي أحمد الأمير قال إنه من الجيد لنادي الهلال عدم ضم غريب وإلا كان تعرض لعقوبات جديدة كونه ممنوع من تسجيل الصفقات بسبب العقوبات الموقعة عليه في قضية كنو والنصر.

جدير بالذكر أن لاعب الهلال موقوف لمدة 4 أشهر وقد يشارك مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر بعد 3 أشهر من الآن.