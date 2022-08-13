أصبحت شركة مطاعم كودو إحدى أشهر الشركات السعودية الرائدة في مجال المطاعم داخل المملكة راعيًا رسميًا لنادي الميريا الإسباني لكرة القدم، سفير الكرة السعودية بالدوري الاسباني الممتاز (لا ليجا).

تم توقيع العقد بين راكان الراشد رئيس مجلس إدارة شركة كودو ومحمد العاصي المدير التنفيذي لنادي الميريا في حضور مالك النادي المستشار تركي آل الشيخ.

وقد صرح راكان الراشد بأن مطاعم كودو دائما تسعي وتؤيد المشاركة في تطوير أنماط الحياة الصحية والرياضية وذلك من خلال فلسفتها ومنتجاتها الفريدة التي يتم إعدادها طازجة أمام عملائها بمكونات صحية وطازجة عالية الجودة.

وأضاف: أن هذه الرعاية تمنحنا الفرصة لكسب العديد من المؤيدين والمحبين للرياضة من خلال حب وشعبية كرة القدم، حيث يعد نادي ألميريا مثالا سعوديا رائعا في الدوري الإسباني والذي يعكس روح ورؤية المملكة على المستوي الدولي ويحظى بتفاعل ومتابعة عالية داخل المملكة.

وتابع: هدفنا هو دعم النادي لتحقيق إنجازات أكبر وتشجيع الشباب السعودي الواعد للمضي قدما لينتهج أنماط حياة صحية ورياضية كما يجب أن تكون.