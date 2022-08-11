أكد حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا أن زميله الفرنسي كريم بنزيما هو الأحق لحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022.

كورتوا يشيد بمستوى كريم بنزيما

وقال كورتوا خلال تصريحات صحافية بعد التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي: “أنا متأكد من أن كريم بنزيما سيفوز بالجائزة، وإذا لم يفز بها، فسيكون ذلك بسبب خطأ في التصويت”.

وأضاف: “بخلاف بنزيما، لا يوجد لاعب آخر قدم موسمًا رائعًا، ولا يوجد لاعب آخر بإمكانه الفوز بها.. فهو يعمل دائمًا بكل جدية، فكرة القدم ليست مهارات فقط، بل العامل البدني مهم للغاية، لتكون الأفضل”.

واختتم حارس مرمى ريال مدريد تصريحاته قائلًا: “كريم بنزيما حاسم أمام المرمى، لقد أضاع فرصة في الشوط الأول، ولكن عندما سنحت له فرصة أخرى، سجل هدفًا في الشوط الثاني”.

ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الأوروبي

ولعب ريال مدريد ضد آينتراخت فرانكفورت بالأمس في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ونجح المرينغي في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليحصد لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه.