حرص البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني على دعم مواهب دوري المدارس خلال معسكرهم التحضيري المقام حاليًّا في إسبانيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ دوري المدارس لقطات من محاضرة ألقاها حارس الريال على اللاعبين المشاركين في المعسكر.

نظام معسكر دوري المدارس:

وسوف يستمر المعسكر في إسبانيا حتى يوم 10 أغسطس الجاري، حيث سيخوض فريق المعسكر مواجهة ودية أمام خيتافي الإسباني اليوم السبت، ثم مواجهة أمام ريال مدريد، الثلاثاء، 9 أغسطس.

ثم مواجهة نادي بنفيكا البرتغالي في الـ13 من الشهر ذاته عندما تتم إقامة المعسكر في البرتغال.

وسوف تكون مدة المعسكر 16 يومًا في مدينتي مدريد في إسبانيا ولشبونة في البرتغال، وتقام خلاله 3 مباريات ودية تحضيرية.