أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء؛ أن بيونغيانغ أطلقت صاروخي كروز، في أول اختبار أسلحة تجريه كوريا الشمالية.

اختبار أسلحة كوريا الشمالية

وقال مصدر عسكري كوري جنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين من طراز كروز، من بلدة أونشون الواقعة على الساحل الغربي، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

ولم يذكر المصدر في تصريحاته لـ رويترز أي تفاصيل مثل مدى الصواريخ أو ارتفاعها.

كما نقلت وكالة فرانس برس تصريحًا لمسؤول في الوزارة؛ قال خلاله: “في وقت مبكر من صباح اليوم، اكتشفنا أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخَي كروز على البحر الغربي من أونشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية”.

وأضاف: “تقوم السلطات العسكرية الأميركية والكورية الجنوبية بتحليل مواصفات تفصيلية مثل مسافة التحليق”.

عرض من كوريا الجنوبية

وفي سياق متصل؛ قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، إنه مستعد لتقديم مساعدة اقتصادية لكوريا الشمالية إذا أنهت برنامجها النووي وبدأت في نزع الأسلحة النووية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه.

يذكر أن عملية الإطلاق الكورية الشمالية تأتي في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مناوراتهما الأولية المشتركة التي تستمر 4 أيام استعدادًا لمناورة “أولشي فريدم شيلد” بالذخيرة الحية.

ومن المقرر انطلاق المناورة بالذخيرة الحية في 22 من أغسطس الجاري، واستمرارها حتى أول سبتمبر المقبل.