أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، انتصار بلاده في معركتها مع فيروس كورونا بعد أن ظلت تكافح للحد من نفشيه منذ مايو الماضي.

رفع حالة الطوارئ

وحسب قناة “العربية”، قال المصدر إن كيم أمر برفع حالة الطوارئ القصوى التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة في مايو الماضي.

تعافي المرضى

وكانت كوريا الشمالية من أواخر الدول التي أعلنت رصد فيروس كورونا بها، فيما كانت مؤسسات دولية تشكك في صدق الرواية الرسمية بشأن المرض.

والجمعة الماضي، أعلنت كوريا الشمالية، أنها لم تسجل أي “إصابة بالحمى” لليوم السابع على التوالي، مؤكدة أن جميع الأشخاص الذين عانوا من فيروس كوفيد-19 في البلاد قد شُفوا.

كوريا الجنوبية تقف وراء الوباء

وفي غضون ذلك، ذكرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية أن تفشي كوفيد-19 نتج عمن وصفتهم بـ”الأعداء” في كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن كيم عانى من حمى شديدة.

وسبق أن ذكرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية، أن أول تفش تشهده البلاد لمرض كوفيد-19 بدأ بملامسة المصابين “لأشياء غريبة” بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.

ومع إعلان بيونج يانج نتائج تحقيق أجرته، أمرت السكان “بالتعامل بحذر مع الأشياء الغريبة التي تحملها الرياح وغيرها من الظواهر الجوية والبالونات في المنطقة الواقعة على طول خط الترسيم الفاصل والحدود”.

ولم تذكر وكالة كوريا الجنوبية على نحو مباشر، لكن منشقين وناشطين من كوريا الشمالية يرسلون منذ عشرات الأعوام بالونات من كوريا الجنوبية عبر الحدود شديدة التحصين تحمل منشورات ومساعدات إنسانية.