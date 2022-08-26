نفت كوريا الشمالية تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور حالات حمى غير معروفة بالقرب من حدودها مع الصين.

مصابون بالإنفلونزا:

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، تبين أن جميع مرضى الحمى في إقليم ريانجانج كانوا مرضى بالإنفلونزا وليس فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن الخبراء أجروا مراقبة للأعراض السريرية وفحصوا العلاقة الوبائية وأجروا اختبارات الحمض النووي للمرضى.

وأغلقت كوريا الشمالية، أمس الخميس، المنطقة ونشرت الفرق الطبية بعد الإبلاغ عن أربع حالات حمى من إقليم ريانجانج.

أعداد إصابات كورونا غير معروفة:

وحسب قناة “العربية”، لم تعلن كوريا الشمالية أبدًا عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا، وذلك على ما يبدو لأنها تفتقر إلى الوسائل اللازمة لإجراء اختبارات على نطاق واسع.

وبدلًا من ذلك، أبلغت عن الأعداد اليومية للمرضى المصابين بالحمى، وهو عدد ارتفع إلى حوالي 4.77 مليون. لكنها قالت: إنها لم تسجل أي حالات جديدة من هذا القبيل منذ 29 يوليو الماضي.

الانتصار على كورونا:

وأعلنت كوريا الشمالية في 11 أغسطس، الانتصار على كورونا، ملقية باللوم على جارتها الجنوبية في التسبب في تفشي المرض.

وتعهدت بالرد على هذا التفشي، لكن كوريا الجنوبية نفت هذا الادعاء ووصفته بأنه لا أساس له.

وكانت كوريا الشمالية من أواخر الدول التي أعلنت رصد فيروس كورونا بها، فيما كانت مؤسسات دولية تشكك في صدق الرواية الرسمية بشأن المرض.