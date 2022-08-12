أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب زحل سيظهر كنجم لامع يرى بالعين المجردة طوال الليل يوم الأحد.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمية: “سيصل كوكب زحل إلى التقابل مع الشمس في سماء الأرض يوم الأحد 14 أغسطس 2022 عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة وسيكون على مسافة 1,325,437,134 كيلومتر، وسيكون مضاء بنسبة 100% بنور الشمس كنجم لامع للعين المجردة، ويمكن رؤية حلقاته عبر التلسكوب فقط، وسيكون مشاهدًا طوال الليل”.

زخة شهب:

كما أشارت إلى أن المملكة ستشهد ظاهرة مميزة؛ إذ تصل زخة شهب البرشاويات 2022 لذروة نشاطها خلال الساعات قبل شروق شمس غدٍ السبت 13 أغسطس، ولكن هذه السنة ليست من السنوات المثالية، حيث سيكون القمر موجودًا في السماء ومضاء بالكامل تقريبًا، ولكن هناك فرصة لرؤية ما بين 10 إلى 20 شهابًا بالساعة بمراقبة الأفق الشمالي من موقع ظلم وليس من البيت.

القمر العملاق الأخير لسنة 2022:

يذكر أن القمر البدر العملاق الرابع والأخير لهذا العام رصد يوم أمس الخميس 11 أغسطس، حيث كان حجمه الظاهري أكبر بحوالي 8% وأكثر إضاءة بحوالي 16% عن المتوسط، وذلك بالتزامن مع ذروة تساقط شهب البرشاويات بسماء الوطن العربي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن القمر العملاق سيشرق مع غروب الشمس من الأفق الجنوب الشرقي، حيث سيكون ظاهريًّا إلى اليمين من كوكب زحل، وسيصل أعلى نقطة في السماء مائلًا نحو الجنوب بعد منتصف الليل.

القمر العملاق يزين سماء المملكة:

وقال: “بعد ذلك، سيصل القمر العملاق لحظة الاكتمال صبيحة يوم الجمعة 12 أغسطس عند الساعة 4:35 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس، وذلك بعد يوم و08 ساعات و27 دقيقة من وصوله إلى أقرب مسافة من الأرض (نقطة الحضيض)، وسيبقى يزين السماء إلى غروبه مع شروق شمس الجمعة”.

وأضاف: “إن (القمر العملاق) وصف يطلق على القمر المحاق أو القمر البدر، عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومترًا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (قمر الحضيض). وهذا العام، رُصِد ثلاثة أقمار عملاقة في مايو ويونيو ويوليو على التوالي”.