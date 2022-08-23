كشف فريق بحثي أمريكي من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، عن المصير الناري المحتمل لكويكب الزهرة الداخلي، الذي يسمى بـ”فتاة الزهرة”.

انفجار فتاة الزهرة

وسيكون الكويكب ــ وفق عمليات المحاكاة التي أجراها الفريق البحثي ــ على موعد مع تفاعل جاذبية، قد يؤدي إلى انفجار إما مع أحد الكواكب أو الشمس في غضون 30 مليون سنة.

وتوجد الكثير من الكويكبات في النظام الشمسي تدور حول الشمس، والمعروف منها حتى الآن مليون كويكب، وجميعها تقع خارج مدار الأرض في المناطق الأبعد من النظام الشمسي الأوسط والخارجي.

كويكبات أقرب إلى الشمس

وتشير نماذج المحاكاة التي أجراها العلماء إلى أنه يجب أن يكون هناك مجموعة من الكويكبات أقرب إلى الشمس، ومقيدة تماماً داخل مدار كوكب الزهرة.

وحتى الآن، لم يُعثر سوى على واحد فقط، وهو كويكب فتاة الزهرة، الذي اكتُشف في عام 2020.

صفات الكويكب

وأشارت الملاحظات الأولية عن هذا الكويكب، إلى أن قطره يبلغ نحو 2 كيلومتر، وله لون ضارب إلى الحمرة، ويتوافق مع الكويكبات من النوع «إس» بالحزام الرئيسي الداخلي للكويكبات التي تدور حول الشمس بين المريخ والمشتري.

ومن خلال جمع الملاحظات وتحليل البيانات وتشغيل عمليات المحاكاة، قرر الفريق في دراسة نشرت بالعدد الأخير من الدورية البريطانية «الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية»، أن قطر الكويكب يبلغ نحو 1.7 كيلومتر، وأنه هاجر إلى موقعه الحالي من حزام الكويكبات الرئيسي.

كما وصل كويكب “فتاة الزهرة” إلى موقعه الحالي أخيراً، نسبياً من الناحية الكونية، خلال المليون سنة الماضية أو نحو ذلك، ومن غير المحتمل أن يبقى هناك لفترة طويلة، لكن عمليات المحاكاة تكشف وجود احتمال بنسبة 90 في المائة، أن هذا الكويكب سيكون في تفاعل جاذبية مع كوكب آخر أو مع الشمس في غضون 30 مليون سنة.