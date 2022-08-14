يحتفظ الـ iPhone بالعديد من البيانات المهمة مثل معلومات بطاقة الائتمان وصور المستندات التعريفية مثل رخصة القيادة وجواز السفر، بالإضافة إلى الذكريات المهمة مثل الصور ومقاطع الفيديو، ثم هناك أيضًا الرسائل النصية التي قد تُحذف دون قصد.

ولحسن الحظ فإن هناك طرقًا لاستعادة الرسائل النصية المحذوفة على جهاز iPhone، بحسب ما ذكرت صحيفة USA Today.

استعادة الرسائل النصية المحذوفة من iPhone

أفضل رهان لاسترداد الرسائل المحذوفة هو الوصول إلى نسخة احتياطية قديمة للهاتف، ويمكنك القيام بذلك من خلال الـ iCloud لجهاز الآيفون، لكن هناك تحذيرًا كبيرًا يجب أن تضعه في الاعتبار، وهو أن استعادة النسخة الاحتياطية السابقة يعني أنك قد تفقد البيانات الجديدة.

لاسترداد النصوص المحذوفة على iPhone ، يجب عليك تشغيل iCloud Drive و iCloud Backup، وذلك من خلال ما يلي:

• قم بتشغيل iCloud Drive من خلال الانتقال إلى الإعدادات Settings.

• حدد معرف آبل الخاص بك Apple ID.

• بعد ذلك، انقر فوق آي كلاود iCloud.

• أخيرًا، قم بتشغيل آي كلاود درايف turn on iCloud Drive.

بعد ذلك تحتاج إلى تشغيل iCloud Backup عن طريق:

فتح الإعدادات Settings > تحديد معرف آبل الخاص بك Apple ID> النقر على آي كلاود iCloud وتحديد آي كلاود باك أب iCloud Backup.

بعد ذلك ستجد أن البيانات الجديدة غير موجودة، لذلك تأكد من أن النصوص المحذوفة تستحق العناء، أو احرص على نقل بيانات هاتفك الحالية إلى جهاز آمن آخر.