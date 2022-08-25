يُروج لأجهزة آيفون على أنها مقاومة للماء إلى حد كبير، وكان iPhone 7 أول جهاز صُنع بهذه الميزة، ومع ذلك، هناك سوء فهم شائع بين مقاومة الماء والعزل المائي.

وعلى الرغم من أنه يمكن غمر أجهزة iPhone الحديثة تقنيًا لمدة تصل إلى 30 دقيقة، إلا أنها مقاومة حتى بضعة أمتار فقط، وبالتأكيد لا توصي آبل بغمرها تحت الماء، حتى لا يتلف الهاتف ويرجع ذلك عادةً إلى عناصر مثل ضغط الماء والمواد الكيميائية الموجودة في الماء التي تتفاعل مع الهاتف.

التقاط صور تحت الماء بواسطة الآيفون؟

فيما يلي بعض النصائح والحيل إذا كنت ترغب في التقاط صور عالية الجودة تحت الماء بواسطة الآيفون.

1- وضع غلاف واقٍ للماء

تأتي الأغلفة في جميع الأشكال والأحجام اعتمادًا، وهي تبقي الجهاز جافًا كما أنها تسهل استخدام اللمس لالتقاط الصور، لكن احرص على شراء الأنواع الأصلية حتى لا تجازف بتسرب الماء.

2- جهز إعدادات التصوير

قبل أن تنزل في الماء، تأكد من ضبط إعدادات الكاميرا من حيث دقة الصور أو مقاطع الفيديو، وحدد الفلاتر التي قد ترغب في استخدامها وأي تعديلات أخرى تريد إجراءها قبل أن تغمر نفسك تحت الماء للحصول على أفضل النتائج.

3- ضبط الإضاءة

تعتبر الإضاءة مهمة للغاية عندما يتعلق الأمر بالتصوير تحت الماء، ويرجع ذلك بسبب خواصها وانكسار الضوء، ذلك قد يكون الحصول على لقطة جيدة الإضاءة أكثر صعوبة.

وأفضل نصيحة لذلك هي التقاط الصور في الأيام المشمسة الساطعة حيث تكون البيئة تحت الماء مضاءة جيدًا، ويمكنك أيضًا محاولة التصوير لأعلى نحو السطح للحصول على إضاءة خلفية إضافية.

وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فلا تستخدم الفلاش لأنه سيُظهر الغلاف الواقي ويجعل الصور عديمة الفائدة.

يمكنك الاستعانة بشعلات الإضاءة المقاومة للماء لاستخدامها كمصدر ضوء.

4- حافظ على ثباتك

يتم التقاط أفضل الصور بيد ثابتة، وهذا ينطبق أيضًا على التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، قد يكون الأمر أكثر صعوبة بسبب تيارات الماء لذلك يمكنك الاستعانة بحامل كاميرا لتثبيت هاتفك بأمان.

5- استخدام المؤقت

يعد استخدام مؤقت مدته 10 ثوانٍ لالتقاط الصور على جهاز الآيفون وسيلة جيدة يجب وضعها في الاعتبار لالتقاط صور بجود عالية تحت الماء.