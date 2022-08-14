في بعض الأحيان يرغب مستخدمو الواتساب في حفظ رسالة صوتية أو مقطع صوتي على هواتف الآيفون ويواجهون صعوبة في هذا الأمر.

كيف نحفظ رسالة صوتية على الواتساب في الآيفون pic.twitter.com/SdFiDWhFlO — تكنولوجيا نيوز (@TechnologiaNews) August 14, 2022

حفظ مقطع صوتي على الواتساب

ويمكن حفظ المقطع الصوتي بخطوات سهلة وبسيطة كما يلي:

فتح تطبيق واتساب على الآيفون.

الذهاب إلى المقطع الصوتي المطلوب حفظه.

الضغط المستمر على المقطع لتظهر لك خيارات الحفظ.

اختر حفظ ثم حفظ على الهاتف.

بعد ذلك قم بتحديد المكان الذي ترغب في حفظ المقطع به سواء على ذاكرة التخزين الداخلية أو بطاقة التخزين الخارجية.

خطوات إجراء محادثات واتساب دون حفظ الرقم

يذكر أنه يمكن إجراء محادثات الواتساب دون حفظ الرقم من خلال الخطوات التالية:

– أولًا الضغط على علامة الهاتف

– ثانيًا الضغط على اتصال

– ثالثًا الضغط اتصال واتساب

– رابعًا ومن علامة اتصال واتساب تضغط على علامة التعجب

– خامسًا يتم الضغط على مراسلة لتتم عملية الاتصال بدون تسجيل الرقم