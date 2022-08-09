استعرض حساب المواطن بالتفاصيل، خطوات الإفصاح عن الدخل الخاص بالمستفيدين.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه يتم أولًا الدخول إلى البوابة الإلكترونية ثم الضغط على “تفاصيل الطلب” وبعدها اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد، ثم تحديد نوع الدخل وتحديد مصدر الدخل.

وبعد ذلك يتم تحديد الدخل الشهري من الداخل، ثم إضافة وبعدها الضغط على حفظ.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

الفرق بين الأهلية والاستحقاق:

وفي وقت سابق لفت البرنامج إلى أن الفرق بين الأهلية والاستحقاق هي أن شروط الاستحقاق منها الجنسية للمستفيد الرئيسي وكذلك معيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، حيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد وفقًا لمعايير منها، عدد أفراد الأسرة وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة.