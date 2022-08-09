أكدت مدربة التربية الإيجابية، منار منشي، أن صناع التطبيقات الرقمية على علم بآلية دماغ الإنسان.

فيديو | مدربة التربية الإيجابية منار منشي: صناع التطبيقات الرقمية على علم بآلية دماغ الإنسان وبالتالي يستطيعون التحكم بها وقيادتها نحو الإدمان#نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/QPKYlyVZCu — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 9, 2022

وتابعت منشي في مداخلة إلى قناة الإخبارية أن صناع التطبيقات يستطيعون بذلك التحكم بآلية الدماغ وقيادتها نحو الإدمان.

آلية الدماغ:

وأكملت مدربة التربية الإيجابية، أن مصمم تلك البرامج ضليع بشأن آلية الدماغ مثل مدى الاستجابة للتنبيهات والإشعارات.

سبب نفسي:

وأضافت أن التطبيقات تشهد ظهور صوت أو نغمة معينة أو لون أحمر وهو ما يدفع الإنسان للتوتر والاستجابة للنداء، حيث يوجد سبب نفسي في الإقبال على التطبيقات وهي رغبة كل إنسان أن يكون محبوبًا ومحط إعجابهم، وهذا ما يدفع للإقبال على التطبيقات والحصول على الإعجابات التي لا ينالها الإنسان في حياته الاجتماعية.