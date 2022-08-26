أصدرت مدينة الملك سعود الطبية عددًا من النصائح لمرضى السكر، بشأن الحفاظ على صحة الفم، والأسنان.

حماية الفم من التسوس:

وبينت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، أن هناك عددًا من النصائح يجب اتباعها، أهمها:

ـ التحكم بمستوى السكر في الدم، وضبطه قدر الإمكان.

ـ استخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًّا على الأقل.

ـ زيارة عيادة الأسنان كل 6 أشهر، والتأكد من سلامة الفم من التسوس والترسبات الجيرية.

ـ تنظيف الأسنان بفرشاة ناعمة، ومعجون مدعم بالفلورايد، مرتين على الأقل يوميًّا.

ـ لابد من استشارة مشتركة بين طبيبك وطبيب الأسنان عند إجراء أي تدخل جراحي للفم.

هل يستخدم مريض السكري العسل لتحلية المشروب ؟

وفي وقت سابق؛ كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أنه لا مانع لمريض السكري أن يستخدم العسل لتحلية مشروبه أو مع الإفطار.

وقال الخضيري على حسابه بموقع “تويتر”، في رده على تساؤل بشأن الأمر: ”لا مانع أن تأخذ منه ملعقة (حاجتك اليومية) لكن لا تأخذ بعده أي سكر بالشاهي أو تمر أو حلى أو خبز أبيض ومعجنات”.

قدر الاحتياج:

ولفت إلى أنه صحيًّا يجب أن يأخذ مريض السكري قدر احتياجه اليومي من العسل أو التمر أو الفاكهة وذلك باعتدال، مع الالتزام بالأدوية.