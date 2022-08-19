رفضت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عرضاً من رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بتقديم مساعدات اقتصادية مقابل اتخاذ خطوات لنزع السلاح النووي، ووصفت العرض بأنه “قمة العبثية”.

وقالت كيم يو جونغ في بيان: “لا أحد يقايض مصيره بكعك الذرة”.

عرض يول:

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قد كرر عرض خطة اقترحها للمرة الأولى في شهر مايو، لكن كيم قالت الجمعة إن على يون “أن يغلق فمه”، ووصفت عرضه بأنه “ساذج وطفولي”.

وعبر مكتب الرئيس الكوري عن أسفه لما وصفه “بملاحظاتها الوقحة”، ولكنه أكد أن العرض ما زال قائماً، في رده على بيان كيم الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، الجمعة.