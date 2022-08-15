أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن النتائج المالية للربع الثاني من 2022 حيث سجلت أرباحًا بلغت 8.5 مليون ريال مقابل أرباح 8 ملايين ريال عن الربع المماثل من 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن إجمالي إيرادات المجموعة، شاملاً قيمة معدن الذهب، بلغ 424.0 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022م ، بزيادة قدرها 10.8٪ مقابل 475.4 مليون ريال في الربع نفسه من العام السابق.

الأسهم السعودية

وبالأمس، أنهت الأسهم السعودية التعاملات على تراجع بعد أربع جلسات من المكاسب، ويأتي تراجع المؤشر العام بضغط من هبوط أسهم الطاقة والبنوك.

وبنهاية جلسة يوم أمس تراجع المؤشر العام 16 نقطة أو ما يعادل 0.1 في المائة، ليغلق المؤشر عند مستوى 12530 نقطة وسط سيولة 6.94 مليار ريال

وتركزت السيولة على أسهم بترو رابغ وأرامكو السعودية وكذلك دار الأركان، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 223.7 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 402.7 ألف صفقة.

وتراجعت أسهم أرامكو السعودية بنحو 0.9 في المائة وهو الأكثر ضغطا على أداء السوق، ويأتي ذلك رغم إعلان الشركة أرباحا قياسية خلال الربع الثاني والتي بلغت 181.6 مليار ريال وبنسبة نمو 90 في المائة.

الأسهم الصاعدة

إلى ذلك، صعدت أسهم 128 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم طباعة وتغلق المرتفع 9.6 في المائة، ليسجل السهم ارتفاعا للجلسة الخامسة على التوالي ويغلق عند أعلى مستوى في 5 أشهر وسط تداولات مكثفة.

كذلك صعدت أسهم رعاية 7.3 في المائة، في حين كسبت أسهم “ام آي اس” ويروج للتأمين أكثر من 5 في المائة.

الأسهم الهابطة

في المقابل، هبطت أسهم 76 شركة تصدرها أسهم البحر الأحمر والمواساة بعد تراجعهما 4.7 في المائة، تلاه سهم بترو رابغ المتراجع 4 في المائة ويأتي التراجع رغم إعلان الشركة عن تحقيقها صافي ربح خلال الربع الثاني تجاوز 1.38 مليار ريال وهي تزيد بـ 93 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2021.