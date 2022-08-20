يبدو أن الفريق الكروي الأول في نادي الهلال قد تحدث به بعض التغيرات وذلك بعد ارتباط اسم نجمه سالم الدوسري بالرحيل عن صفوف أزرق الرياض، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي فنربخشة التركي بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس فكّر في ضم الدوسري قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، رغم رفض الهلال التفريط في اللاعب.

من يغادر بعد سالم الدوسري؟

في حال رحل الدوسري فإن المرشح للمغادرة أيضًا هو سلمان الفرج قائد الفريق بجانب الحارس المخضرم عبدالله المعيوف، حيث تقدم الفرج في العمر مع تألق مصعب الجوير مع المنتخب السعودي للشباب في بطولة كأس العرب الأخيرة، قد يجعله يلعب على حساب الفرج مما يقربه من الرحيل.

كذلك يرغب الهلال في تجديد دماء مركز حراسة المرمى بالاعتماد على الحارس محمد العويس في الموسم الجديد خاصة أنه جاء من الأهلي إلى الهلال ولم يشارك بشكل مكثف في الموسم الماضي مع أزرق الرياض.

وتتجه سياسة المدرب الأرجنتيني رامون دياز للاعتماد على العناصر الشابة مع صُنع خليط جيد بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرات من أجل تعزيز فرص الهلال للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد الذي يبدأ الخميس المقبل.