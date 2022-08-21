أصبح المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر يفكر في التخلص من لاعبين قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في المملكة بنهاية أغسطس الجاري.

ويفكر جارسيا في التخلص من الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف والأرجنتيني بيتي مارتينيز، وذلك بسبب عدم الاقتناع بالقدرات الفنية للاعب الأول وكثرة إصابات اللاعب الثاني، مع وجود اهتمام من جارسيا بضم التشيلي إدواردو فارجاس نجم نابولي الإيطالي السابق لـ صفوف أصفر الرياض.

وبعد تعاقد النصر مع عبدالرحمن غريب أصبح بقاء الثنائي ” مشاريبوف وبيتي مارتينيز” صعبًا للغاية في ظل عدم الحاجة لهما هجوميًا وفقًا لرؤية جارسيا.

النصر قد يُنقذ مسيرة فارجاس

اللاعب التشيلي فارجاس صاحب الـ 32 عامًا شارك مع أتلتيكو مينيرو في 14 مباراة بـ الدوري البرازيلي لكنه خارج حسابات مدرب نادي أتلتيكو مينيرو ليكون عرض النصر هو العرض الأخير له.

ويواصل اللاعب التشيلي التدرب حاليًّا في صالة الألعاب من أجل الحفاظ على لياقته البدنية أملًا في الانتقال لنادٍ آخر خلال الفترة المقبلة.