يبدو أن انتقال عبدالرحمن غريب من النادي الأهلي إلى نادي النصر لا يزال له توابع تم الكشف عنها بعد الانتقاد الذي تعرض له إدارة ماجد النفيعي في الأهلي بمجرد انتقال اللاعب لنادي النصر.

وكان النصر أعلن أول أمس السبت عن ضمه غريب حتى صيف 2026 دون الكشف عن قيمة العقد أو راتب اللاعب.

إدارة النفيعي بريئة من رحيل عبدالرحمن غريب

الناقد الرياضي والإعلامي خالد البدر المقرب من الأهلي كشف المتسبب وراء رحيل غريب قائلًا لـ قناة 24 الرياضية: “إدارة النفيعي قامت بدورها على أكمل وجه، وجددت لهيثم عسيري وزياد الجهني ومحمد المجحد، وتعاقدت مع موهبة الباطن زيد العنزي، وستعلن عن التوقيع مع مهاجم أجنبي سوبر في القريب العاجل”.

وأضاف البدر: ” لاعبو الأهلي هم من أجبروا غريب على الرحيل، بعدما أظهر تمرده ورفضه الدخول بالتدريبات للضغط على النادي من أجل الرحيل”.

يذكر أن نادي الاتحاد كان اهتم مسبقًا بضم غريب، لكن رغبة اللاعب حسمت الانتقال إلى نادي النصر، كما أصدر الأهلي بيانًا أكد فيه أن اللاعب هو من طلب الرحيل وأن النادي لن يقف عليه وسيحقق أهدافه بدونه.