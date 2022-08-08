زار لاعبو دوري المدارس ملعب “الواندا ميتروبوليتانو” الخاص بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الاثنين.

لاعبو دوري المدارس يزورون الملعب

ونشر حساب دوري المدارس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من زيارة نخبة الموهوبين للملعب الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، حيث بدت علامات السعادة على اللاعبين، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ويخوض اللاعبون معسكرًا في مدينتي مدريد الإسبانية ولشبونة البرتغالية بداية من الأول من أغسطس وحتى يوم 16 من الشهر ذاته، من أجل إعداد وتطوير اللاعبين فنيًا وبدنيًا وفق البرنامج الخاص المعد لهم.

تفاصيل المعسكر

وانطلق المعسكر التطويري في الأول من أغسطس بمدريد، وبدأ اللاعبون أداء التدريبات الجماعية في اليوم التالي، قبل أن يخوض أولى مبارياته الودية ضد خيتافي، يوم 6، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 4/1.

ومن المقرر أن يخوض الودية الثانية، مساء غد الثلاثاء، ضد فريق ريال مدريد، على أن يُغادر إلى لشبونة في العاشر من أغسطس الجاري، ويواجه بنفيكا يوم 13، وتعود بعثة دوري المدارس إلى جدة يوم 16.