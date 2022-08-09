اكتشف علماء من الصين وسنغافورة نوعًا جديدًا من فيروس الجينات الذي يمكن أن يصيب البشر والحيوانات على حد سواء.

ونقلت قناة “العربية”، عن البوابة المعلوماتية الصينية “بينباي”، قولها إن النوع الجديد يُطلق عليه اسم “فيروس لاني”، وهو ينتقل إلى البشر من الحيوانات البرية.

إصابة 35 شخصًا

وذكر علماء صينيون أنه تم تسجيل 35 شخصًا مصابين بالفيروس الجديد في مقاطعتي شاندونج وخنان بالصين.

أعراض الفيروس الجديد

وكشفت التقارير الطبية أن أعراض الفيروس الجديد، تتركز على: “الحمى والسعال والتعب وآلام العضلات والغثيان والقيء”.

وقالت التقارير الطبية بعد فحص المرضى، إن الأعراض التي ظهرت عليهم هي 26 عرضًا تشمل الحمى والتعب والسعال وفقدان الشهية وآلام العضلات والغثيان والصداع والقيء.

كما ظهر انخفاض في خلايا الدم البيضاء، وفي عدد الصفائح الدموية والفشل الكبدي والفشل الكلوي.

جدل منشأ كورونا

ولا يزال الجدل مستمرا حول منشأ فيروس كورونا، بينما تظل الخفافيش في دائرة الاتهام بنقل المرض إلى البشر قبل أن يتحول إلى وباء عالمي.

ومؤخرا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدراستين اللتين نُشرتا في مجلة “ساينس” العلمية، وخلصتا إلى أن جائحة كورونا بدأت في سوق مدينة ووهان الصينية للحيوانات الحية، تُضافان إلى عناصر “التحقيق العلمي” حول أصول الجائحة، وليستا دليلاً نهائياً.